Maduro | in atto piano estrema destra Usa

(Di martedì 30 luglio 2024) 21.10 "E' inundell'" e dietro questo"ci sono i gringos", è "made in Usa". Così il presidente del Venezuela,, parlando in conferenza stampa della manifestazioni nel Paese che ha definito atti di "terrorismo". "Conosciamo questo modus operandi" che è già stato utilizzato "dall'" nel tempo e "sappiamo come affrontare questa situazione", ha dettodopo le proteste seguite alla sua rielezione. E ha sostenuto: gli arrestati "erano drogati e armati".