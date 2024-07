Leoni l’Inter lo vuole a tutti i costi! Due contropartite – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Giovanniè uno dei difensori italiani più promettenti in prospettiva.punta a strapparlo alla Sampdoria. CORTEGGIATO –pazzi per, soprattutto, che secondo il Corriere dello Sport, lo. Tra nerazzurri e Sampdoria esiste una sorta di canale preferenziale, viste le operazioni della passata stagione, che hanno coinvolto Sebastiano Esposito, Filip Stankovic ed Emil Audero. Ma già in questa sessione estiva i due club hanno chiuso per il trasferimento in prestito dalalla Sampdoria di Akinsanmiro. I blucerchiati, che hanno preso il ragazzo dal Padova per 1.5 milioni di euro, lo valutano adesso non meno di 5 milioni. Inoltre, vorrebbero tenerlo un altro anno in prestito. Su questo c’è anche il beneplacito del. Per abbassare le richieste dei doriani, i nerazzurri vorrebbero inserire una contropartita.