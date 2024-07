La rabbia dei metalmeccanici | Confindustria torni indietro La sindaca | metodo inspiegabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Fumogeni, cori, striscioni. E tanta tanta. Sono questi gli ingrendienti che l’hanno fatta da padroni ieri mattina in via Valentini, sotto la sede diToscana Nord, dove circa 200 lavoratori si sono ritrovati per far sentire la propria voce. Il motivo dello sciopero (di otto ore) indetto da Fim, Fiom e Uilm è presto detto: la cancellazione a partire dal 1° gennaio 2025 di tutti gli accordi territoriali(che risalivano al 1974) vigenti nella provincia. Una decisione, quella di Ctn, che ha fatto imbufalire gli operai: a Prato sono circa 3mila i lavoratori del settore, di cui 600 impiegati in aziende associate aToscana Nord.