Granchi blu morti nel Polesine | più di cento chili di carcasse sulla spiaggia di Boccasette Le ipotesi

(Di martedì 30 luglio 2024) Rovigo, 30 luglio 2024 – Chi ha ucciso ilo blu? Due giorni facosta di(Porto Tolle), sul delta del Po, sono stati recuperati circa 100 chilogrammi di molluschisabbia: è la prima volta che un evento del genere, di tali proporzioni, accade in Veneto. L’è che il fenomeno sia stato causato dall’aumento della temperatura dell’acqua del mare: infatti, la moria diè un problema tipico delle lagune, dove il livello dell’acqua così basso semplifica il surriscaldamento. La grande presenza di alghe peggiora poi la situazione sottraendo ossigeno alla fauna. Episodi simili sono accaduti anche nella zona di Orbetello in Toscana e nell’Oristanese in Sardegna. Le vasche dell'Acquario di Genova. Genova, 31 ottobre 2023. ANSA/LUCA ZENNARO Ma non tutti condividono questa spiegazione.