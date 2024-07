Giornata contro la tratta di esseri umani | Bambini e donne sempre più a rischio Spesso la paura impedisce di denunciare gli abusi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Una “piaga e un dramma globale” di cui si parla ancora troppo poco. In occasione dellaInternazionaleladidel 30 luglio, arriva l’allarme dell’Osce e delle organizzazioni impegnate in prima linea. “Siamo di fronte”, ha detto il presidente Ian Borg, “a una piaga che persiste ed è aggravata da crisi e conflitti, come dimostra la guerra della Russial’Ucraina che ha aumentato il. Negli ultimi decenni, il numero divittime dellaè cresciuto: ora rappresentano quasi un terzo di tutte le vittime identificate. Le forme emergenti di, come la criminalità forzata e l’accattonaggio forzato, hanno contribuito a questo aumento e rappresentano una minaccia per i sistemi esistenti di identificazione e protezione”.