Fuori strada inseguiti dai Cc un morto

(Di martedì 30 luglio 2024) 9.22 Viaggiavano sulla via Aurelia a bordo di un furgone rubato,dai carabinieri. Nel tentativo di fuggire sono finitie uno degli uomini a bordo è deceduto. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Una pattuglia dei militari ha intercettato il furgone segnalato come rubato e ha iniziato a seguirlo con discrezione in attesa di supporto. Ma l'uomo alla guida si è accorto della presenza dei carabinieri e ha tentato la fuga. L'incidente è avvenuto nei pressi di Ladispoli, vicino a Roma.