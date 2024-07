Dolomiti di Sesto enorme caduta di sassi da Cima Dodici

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 luglio 2024) Un'di massi sulla, sulledi, si è verificata nella serata di lunedì 29 luglio. Fortunatamente, la frana non ha causato feriti e vittime. Erano circa le 21 quando, nei pressi di forcella Giralba, a 2.300 metri di quota, lungo il ghiaione, la frana si è abbattuta al suolo. L'evento è stato osservato dal vicino rifugio Comici-Zsigmondy. Vista l'ora, fortunatamente non c'erano più escursionisti sul sentiero, altrimenti il bilancio poteva essere ben diverso. Il sentiero attualmente risulta chiuso. In questo momento esperti della Provincia di Bolzano stanno sorvolando la zona con un elicottero per valutare la situazione. Frane sempre più frequenti Negli ultimi anni si sono verificate diverse frane sulledi. Il 3 agosto 2022 ci fu unadi grosse dimensioni in zona Weisslahn in val Fiscalina.