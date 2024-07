Attimi di terrore in spiaggia | spettacolare salvataggio in mare FOTO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) Decine di bagnanti hanno deciso di sfidare le onde alte, avventurandosi in. I bagnini costretti ad intervenire: “Non riuscivamo a riportarla a riva”.sole e relax, cosa c’è di meglio di questi ingredienti per passare una giornata all’insegna del divertimento in? Milioni di Italiani hanno preso d’assedio le coste, in queste calde giornate di fine luglio. Ma la tranquillità ed il divertimento hanno rischiato di trasformarsi in tragedia, alla luce delle condizioni atmosferiche che hanno condizionato una normale mattinata di vacanza, trasformandola in un momento di tensione. Momenti di paura in– cityrumors.itLe migliaia di persone che hanno affollato le spiagge di San Benedetto del Tronto, uno dei luoghi di villeggiatura più conosciuti e affollati del centro Italia, hanno vissuto momenti di vera paura.