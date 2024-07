Annegato a 13 anni nel fiume Oglio Heiden Steven Abreu Ozoria sapeva nuotare | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Soncino (Cremona) – Si chiamavail tredicenne mortonela Soncino, tra la provincia di Cremona e quella di Brescia nella serata di ieri. E. Il ragazzino, di origini domenicane, viveva in città a Brescia con la famiglia. È statal'autopsia per stabilire le cause del decesso. Quel che per ora si sa è che il ragazzino ha attraversato ilpassando dalla sponda cremonese a quella bresciana e si stava tuffando dalle rocce intorno alle 20 con alcuni amici quando improvvisamente non è più più riemerso. I vigili del fuoco di Orzinuovi lo hanno poi trovato 40 minuti più tardi tardi a due metri di profondità, è stato affidato agli operatori del 118, che hanno tentato in ogni modo, ma vanamente, di rianimarlo. Indagano i carabinieri.