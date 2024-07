Animazione | in arrivo Mermaid Magic la nuova serie ambientalista della Rainbow di Iginio Straffi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Loreto (Ancona), 29 luglio 2024 – Sempre più coinvolto nelle creazioni di avventure con personaggi dal vero (in live action, vedi il caso dei “Gormiti”),non abbandona l’e rilancia con unadi cartoon tra avventura e ambientalismo in difesa dei nostri mari. Il patron(creatore, tra le altre cose, del successo planetario delle Winx) proporrà dal 22 agosto su Netflix “”, laanimata in 3D sulle sirene che sarà disponibile in tutto il mondo. Protagoniste, l’impavida principessa Merlinda e le sue guerriere amiche sirene Sasha e Nerissa, “” è ambientata nel mondo di Mertropia attraverso immagini mozzafiato e un racconto che unisce magia, azione e humour, affrontando, al contempo, problematiche fondamentali che affliggono il nostro pianeta, come la salvaguardia degli oceani.