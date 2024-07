4 Canadair e 5 elicotteri su fiamme Nuorese 4 ovili evacuati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Ha continuato a bruciare per tutta la notte l'incendio che ieri, attorno alle 18, è divampato tra i territori di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro, divorando centinaia di ettari. Dalle prime luci dell'alba sul posto stanno operando quattro Candair, due Super Puma e tredella flotta regionale, per cercare di spegnere leche si estendono per 7 km. A terra oltre al Corpo Forestale, gli uomini di Forestas e i Barracelli 36 uomini dei Vigili del Fuoco con 14 mezzi al seguito. Sono 8 le persone che sono state evacuate da 4minacciati dalle. Sul posto anche la Polizia di Stato e i Carabinieri.