Vittoria Bricarello ricorda l’avventura a Temptation Island | La vita è cambiata Il gesto spiazzante di Alex

(Di lunedì 29 luglio 2024)ditornano sui social eno l’esperienza nel programma di Canale Cinque E’ tempo di archiviareper, usciti separati dal viaggio nei sentimenti, o meglio, lei è uscita con il tentatore Simone mentrefin da subito non si è fatto mancare la compagnia femminile, come testimoniato dagli avvenimenti dei giorni scorsi.nelle ultime ore è riapparsa sui social e ha speso parole importanti sui social riguardo all’esperienza adelle scorse settimane. “È arrivata la fine di un’esperienza fortissima che resterà per sempre nel mio cuore e mi ha cambiato la. Sono state veramente delle montagne russe di emozioni e sensazioni quasi surreali a tratti dal dolore insopportabile a tratti di gioia smisurata.