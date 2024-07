Toti-Opti oggi in tv badminton maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tutte le informazioni per seguire il match tra Giovannie Soren, incontro valevole per la fase a gironi del torneo dialledi. L’azzurro classe 2000 ha firmato il primo storico pass italiano per questa disciplina ai Giochi e si prepara al suo debutto. Sulla sua strada ci sarà, atleta del Suriname che attualmente occupa la posizione numero 274 del ranking. Un impegno alla portata per, per poi regalarsi la sfida con il numero 1 al mondo Shi. Prima, però, c’è da non sottovalutare l’impegno in programma lunedì 29 luglio, non prima delle 10.10. Sarà possibile trovare il match su Discovery+, che si occupa della copertura integrale delle