Ruba in una ditta di Maliseti scoperto dal vigilante | arrestato

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prato, 29 luglio 2024 – E’ stata una guardia giurata a notare un uomo sospetto nei pressi di unadi via Saccenti a. Verso le 6.30 ha dato l’allarme alla polizia: inutile la scusa (“Sono un dipendente, sono venuto a controllare perché è scattato l’allarme”). Quando è arrivata la pattuglia, l’uomo è scappato tra i campi per poi proseguire la fuga in monopattino. Inseguito e raggiunto dai poliziotti, dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato bloccato e messo in sicurezza. Era in possesso di una busta all’interno della quale erano riposti cinque orologi, due bottiglie di alcolici e uno sfollagente telescopico.