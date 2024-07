Parla il padre di Turetta | Non si può più dire a un figlio di restare in vita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ildi Filippo, l'assassino reo confesso di Giulia Cecchettin, è tornato sulle parole dette alin carcere rilasciando dichiarazioni ai microfoni di Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Simona Branchetti. "Non avrei mai pensato di dovermi scusare per aver voluto che miorestasse in. Questo lo vogliochiaramente. Viviamo in un mondo che non è più il mio. Io pensavo che fosse una cosa normalissima. Siamo arrivati a un punto in cui ilnon può piùaldiin, di tenere duro e di farsi forza", ha confessato Nicola in esclusiva nel corso dell'ultima puntata del programma. Frasi, queste, con cui il signorha provato a scusarsi e a spiegare il motivo di quelle esternazioni in carcere.