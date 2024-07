Parigi 2024 | non c’è pace per il triathlon Anche oggi annullato l’allenamento sulla Senna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una situazione oltremodo grottesca a. Per il secondo giorno consecutivo infatti l’organizzazione dei Giochi, insieme alla Federazione Internazionale e alle autorità locali hanno deciso di annullarediin vista delle gare teoricamente previste per domani. La motivazione la conosciamo, ed è dovuta all’inquinamento del fiume, i cui valori batteriologici sono peggiorati dopo il brusco acquazzone scatenatosi nello scorso weekend., così come ieri, la qualità dell’acqua è risultata al di sotto degli standard minimi, fattore che mette a rischio la salute degli atleti. Le forti piogge infatti hanno rovesciato nel fiume liquami non trattati, complicando non poco l’ambizioso programma originario. Secondo gli organizzatori la situazione potrebbe risolversi in vista della prima gara, prevista per martedì 30 luglio.