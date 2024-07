Pallanuoto femminile Setterosa disperato | anche battere la Grecia potrebbe non bastare Cosa succede in caso di pari punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) A French Nightmare: inizio da incubo per ilalle Olimpiadi digi 2024, sconfitto per 8-9 dalle padrone di casa transalpine ed ora sull’orlo del precipizio, col serissimo rischio di uscire anzitempo dai Giochi e non riuscire a centrare l’accesso ai quarti. Le 10 squadre partecipanti sono state divise in due raggruppamenti da cinque: nella prima fase il Girone A è composto da Paesi Bassi, Ungheria, Australia, Cina e Canada, mentre il Girone B è formato da, Stati Uniti, Spagna, Francia ed Italia. L’Italia, dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata ed essere stata sconfitta dalla Francia, tornerà in acqua mercoledì 31 luglio alle 18.30 contro gli Stati Uniti, venerdì 2 agosto alle 15.35 contro la, ed infine domenica 4 agosto alle 15.35 contro la Spagna.