L’incubo fuga di gas Treni e traffico in tilt

(Di lunedì 29 luglio 2024) Domenica da incubo. Per le 36 persone evacuate dalle loro abitazioni, per gli automobilisti costretti a deviazioni con lunghe code e per i viaggiatori suicoinvolti dal blocco della circolazione ferroviaria, l’emergenza, iniziata prima di mezzogiorno, è terminata dopo le 18. L’allarme per unadi gas a cielo aperto aveva portato già in mattinata alla chiusura al transito di viale Repubblica. Mentre vigili del fuoco e tecnici della rete cercavano il punto della fuoriuscita, l’allarme si è esteso con l’evacuazione di 36 persone - 20 dalle case Aler, 16 da abitazioni nella zona - e l’estensione del divieto di transito nel raggio di 300 metri, compresi tratti delle tangenziali e l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla Pavia-Milano, con ripercussioni suin arrivo da Voghera e dalla Liguria.