Clip Portofino primo premio al controtenore svizzero Hauser

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (askanews) – Con la vittoria del ventisettenneElmar, già in brillante carriera nei migliori teatri tedeschi, si chiude la decima edizione di, coronata dal grand gala di domenica 28 luglio nella bellissima Piazzetta digremita di ospiti internazionali, donatori, partners e sponsor della manifestazione e alla presenza del Sindaco di Genova Marco Bucci. Con 10 finalisti da tutto il mondo sul palco in arie da Mozart a Strauss, l’Orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova diretta da Enrico Fagone e con ilPaganini ’23 Simon Zhu con un Capriccio di Paganini e il Rondò Capriccioso di Saint-Saëns, la grande festa delle voci di domani si è confermata un momento irrinunciabile dell’estate ligure e un appuntamento di livello mondiale per gli appassionati d’opera.