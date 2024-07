Torino | i gagliardetti del dopo Superga

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 28 luglio 2024): idella tragedia diilinnovò i suoi. Non fu uno stravolgimento di rilievo. Venne, in particolare, variato il retro del gagliardetto. Al posto della colonna verticale giallo e blu (in onore alle tonalità della città di) venne apposto il tricolore apposto in senso orizzontale. Un’ usanza della ditta realizzatrice dei. Altra piccola variante era nel cordino e relativi pendagli del gagliardetto. Suiprodotti per il Grandespesso veniva fatto uso di un cordone non in filo metallico come negli esemplari degli anni Cinquanta bensì in filo giallo e blu a richiamare le stesse tonalità apposte sul retro. Circa gli esemplari prodotti per il, se ne conoscono almeno cinque versioni.