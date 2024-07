Pistocchi | Rincari DAZN sintomo di un calcio in crisi Avete visto cosa ha fatto Sky?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 28 luglio 2024)intervista,strategia,italiano, pirateria sport: l’analisi del noto giornalista sportivo.sui: “di un sistema in” Maurizio, in un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano Libero, ha offerto una dettagliata analisi sulla questione deidegli abbonamenti nelitaliano, soffermandosi in particolare sulle recenti polemiche riguardantie la strategia di. Riguardo l’aumento dei prezzi diha dichiarato: “Cifre che rappresentano la situazione limite alla quale si è arrivati in un sistemain cui i ricavi complessivi della serie A sono nettamente inferiori alle uscite. Diciamo il 33% in meno. In ogni grande azienda si dovrebbe parlare di fallimento, no?”.