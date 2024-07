Perché le tigri hanno le strisce? Il vero motivo dietro al manto particolare di questo animale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 luglio 2024) Tigre, tutti siamo affascinati dapossente. Ma qual è ilall’origine del suo caratteristico mantello striato? Questi felini grandi e maestosi da sempre incutono fascino e terrore. Lesi possono riconoscere facilmente dal loro tipicoe proprio marchio di fabbrica didalla stazza imponente che in Asia è considerato il“re degli animali”. Vi siete mai chiestilele? – cityrumors.itGiaguari e leopardi si fanno notare per le loro grandi macchie a forma di rosetta, i leoni per la pelliccia dorata (e i leoni maschi per la tipica criniera). Ma lesono davuniche con le loroverticali che vanno da una colorazione marrone a una nera. La curiosità che sorge subito porta a chiedersi a che cosa servano mai ledelle