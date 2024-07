I grandi eventi a Cesena In 12 000 per l’Inter

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Notte da campioni sotto le stelle. Due, in particolare. Quelle che ieriha sfoggiato per la prima volta sulla divisa da gioco, a celebrazione dei venti scudetti conquistati, l’ultimo dei quali profuma ancora di nuovo. Ma le stelle erano anche altre, a partire da quelle che sono scese in campo nel test di lusso che all’Orogel Stadium ha visto i nerazzurri di Simone Inzaghi affrontare Las Palmas, squadra spagnola che milita nel campionato di prima divisione. Col ritorno in gruppo dei calciatori che avevano fatto parte della nazionale guidata da Spalletti e con l’inizio del torneo di serie A ormai sempre più vicino (il Biscione debutterà il 17 agosto alle 18.30 in Liguria contro il Genoa), l’attenzione verso la squadra campione d’Italia sta crescendo sempre più.