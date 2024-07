Giffoni Film Festival Muccino premia Anas | Uno spot che va visto da tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Unche "va divulgato eda". Per questo motivo quello realizzato daè stato èto come Migliorsociale nell'ambito del. Unoil cui slogan è "Quando sei alla guida tutto può aspettare". Il riconoscimento è stato consegnato dal regista Gabriele. "Sottovalutiamo il potere di distrazione del telefono perché siamo abituati a utilizzarlo in contesti diversi senza immediate conseguenze gravi – ha affermato– ma quando siamo alla guida basta una breve distrazione per avere conseguenze devastanti. Molti di noi credono, ma sbagliano, di essere in grado di fare più cose in contemporanea. Ma la verità – ha sottolineato– è che il nostro cervello non è progettato per il multitasking efficace. Se cerchiamo di dividere la nostra attenzione tra la guida e altre attività la qualità della nostra attenzione si deteriora.