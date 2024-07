Biassono morì a 16 anni durante la gara di moto clandestina | indagati gli amici tra cui un minore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024)(Monza e Brianza), 28 Luglio 2024 - C'è anche unnne indagato per laciclisticacostata la vita il 12 marzo dell'anno scorso al 16enne monzese Christian Donzello, che nella zona industriale disi è scontrato contro un'auto. La Procura di Monza, subito dopo il tragico epilogo, aveva aperto un fascicolo penale come atto dovuto per omicidio stradale nei confronti del conducente della Polo, un 22enne di Seregno che però, secondo una prima ricostruzione, mentre stava svoltando, si è trovato davanti leciclette che stavano partecipando alladi dueruote 125 di cilindrata. Christian Donzello era stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale Niguarda ma non ce l'ha fatta mentre un 18enne aveva subìto ferite per 7 giorni di prognosi. Con loro a gareggiare anche unnne, che però è riuscito a schivare la vettura.