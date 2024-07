Auto viaggia contromano a fari spenti sulla Milano-Meda poi lo schianto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Un video girato da una dashcam montata sul cruscotto di unmobilista riprende gli istanti immediatamente precedenti allosuperstrada. Un’chevae asi è schiantata contro tre vetture, provocando tre feriti.Leggi anche: Tragediastrada: morti e feriti nel terribile incidente, dinamica choc tra leLo scorso giovedì 25 luglio, intorno alle 22.30, un’ha impattato contro tre vetture mentre correvasuperstrada. Il tratto interessato dall’incidente è quello tra Bovisio Masciago e Varedo in direzione. Il bilancio finale dell’incidente stradale è di tre feriti. Due sono stati trasportati in codice giallo al San Gerardo di Monza e uno in codice rosso all’ospedale di Lecco. Le vetture coinvolte sono completamente distrutte.