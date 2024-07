Traffico Roma del 27-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione ultimo weekend di luglio in aumento ilsulle strade di autostrade della capitale spostamenti agevolati dallo stato dei mezzi pesanti Fermi lungo la via Nazionale fino alle 16 di oggi e domani domenica 28 dalle 7 alle 22 code a tratti al momento segnalate per un incidente sulla Pontina in uscita dadal raccordo a Tor de’ Cenci rallentamenti sul viadotto della Magliana per una riduzione della carreggiata a causa di lavori tra la via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio in direzione del raccordo rallentamenti in viale dello Scalo di San Lorenzo per piazzale labicano nella circonvallazione Tiburtina In quest’ultima direzione per la chiusura della sopraelevata della tangenziale est tra viale Castrense Largo Passamonti allenamenti anche in piazzale labicano all’altezza di via legna nella zona circostante per i dettagli ...