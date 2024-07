Incidente choc l’auto si schianta contro il camion dei rifiuti Morti tra le lamiere un 25enne e una 45enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Ancora sangue sulle strade italiane. Due le vittime dell’ultimo, avvenuto all’alba: une una donna di 45 anni. Sonosul colpo dopo lo stra la loro vettura, una Ford Ka, e undei. Ferito il conducente del mezzo, che adesso si trova ricoverato in ospedale. La statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica del sinistro. L’è avvenuto lungo la strada 12 del Brennero, a Pescantina, in provincia di Verona. “Attorno alle 6:30, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato, un’auto si è scontrata frontalmente con un mezzo della nettezza urbana”, scrive il quotidiano L’Arena di Verona. Ma come detto sono ancora in corso accertamenti per chiarire bene i fatti.