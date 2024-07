Il racconto choc di una donna su Reddit | Mia suocera è innamorata di mio marito!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024) È risaputo che tra la mamma e il figlio maschio ci sia un rapporto molto intimo e stretto e, forse anche per questo motivo, nuora efanno spesso scintille. In “palio” c’è l’amore dello stesso uomo: il figlio per la madre e ilper la moglie. Quel rapporto tra madre e figlio a volte però rischia di sconfinare nel morboso e in alcuni casi addirittura nell’incestuoso. Ed è esattamente quello che è successo ad unache su, diventato ormai una sorta di diario personale online dove sfogarsi anonimamente e raccogliere il parere di altre persone, ha confessato la sua storia. Lo sfogo su: “Ecco quello che fa mia” Lada 9 anni è sposata con suo, ma teme che lane sia. Secondo lei non si tratterebbe di un semplice amore materno, ma di qualcosa di molto più morboso e inquietante.