Empoli Caputo è già in forma campionato Spezia battuto | buon test per la difesa a tre

(Di sabato 27 luglio 2024)(3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz (42’ Guarino), Ismajli (61’ Marianucci), Viti (74’ Angori); Gyasi (74’ Donati), Henderson (61’ Degli Innocenti), Haas (61’ Ignacchiti), Pezzella (61’ Cacace); Fazzini (61’ Stojanovic), Esposito Se. (52’ Ekong);(61’ Popov). All. D’Aversa.(3-5-2): Mascardi (46’ Sarr); Mateju (46’ Wisniewski), Hristov (46’ Muhl), Bertola (46’ Giorgeschi); Vignali (46’ Candelari), Cassata (46’ Corradini), Nagy (46’ Esposito S.), Bandinelli (46’ Aurelio), Reca (46’ Di Serio); Falcinelli (46’ Verde), Soleri (42’ Esposito F.). All. D’Angelo. Arbitri: Prontera di Bologna. Reti: 50’, 61’ Ekong. NAZ-SCIAVES (BZ) – Agonismo, ritmi più alti e spunti interessanti. Positivo il quartopre-dell’, che ha2-0 lo(Serie B) con reti in avvio di ripresa del solitoe del subentrato Ekong.