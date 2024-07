Dopo CrowdStrike più Virus in circolazione | Come difendersi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 luglio 2024) Il casoè già entrato nella storiauno dei problemi informatici più rilevanti dei tempi moderni al pari del Millennium Bug. Se per quest’ultimo le conseguenze, grazie a un’importante opera di prevenzione, sono state limitate, il bug diha fatto passare brutte ore al traffico aereo e non solo. Ma questa, purtroppo, rischia di non essere l’unica conseguenza che potrebbe portare. Quando il bug diventa un “perfetto” alleato Il clamore generato da questo inconveniente tecnico di scala mondiale ha fornito una perfetta occasione a hacker e malintenzionati che hanno sfruttato l’evento per diffondere in rete false guide per risolvere l’inconveniente presente sui sistemi Microsoft. In realtà, seguendo questo vademecum non si corregge il problema, ma viene installato un pericoloso malware che ruba i dati personali degli ignari utenti.