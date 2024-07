Boom tv in Francia per la cerimonia di apertura di Parigi 2024 | oltre 22 milioni di telespettatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) A leggere il dato, di brividi, e non pochi, ne vengono. L’attesa spasmodica con cui laha accompagnato l’avvio delle Olimpiadi diè stata ripagata in pieno, almeno sul lato televisivo. Sono stati22(il dato diffuso è di 22,07) che si sono collegati con France2, l’emittente principale del gruppo France Télévisions (del quale, va ricordato, non fa parte TF1 che è privata), tra le 19:04 e le 23:30, cioè dalla mezz’ora precedente l’inizio alla storica e toccante esibizione di Céline Dion in “Hymne a l’amour” di Edith Piaf. Un momento, questo, che ha segnato la fine di una lunghissima assenza dalle scene dell’artista, tuttora intenta a lottare contro la sindrome del corpo rigido.