Automobilismo | le gare in montagna Campionato di velocità Bisceglia junior al top

(Di sabato 27 luglio 2024) SANSEPOLCRO Un "figlio d’arte" che si sta rivelando promettente nel mondo dell’. È Francesco(nella foto), 20 anni, portacolori della scuderia 5 Speed di Sansepolcro, che dopo le prime esperienze in circuito ha cominciato a mettersi in evidenza nellain, grazie anche ai consigli di papà Claudio. Nelle ultime settimane, al suo esordio nelle sfide contro il tempo,è salito sul podio in due cronoscalate fra le più prestigiose e impegnative d’Italia, entrambe disputate nelle Marche, al volante di una Peugeot 106 Rallye: secondo in gruppo RS-S e nella classe 1400 alla Coppa Paolino Teodori di Ascoli Piceno, valida per ilSuper Salita e terzo al Trofeo Lodovico Scarfiotti di Sarnano (Civm), dove un problema alla batteria gli ha impedito di cogliere un piazzamento ancora migliore.