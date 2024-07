Arnaldi-Fils Olimpiadi 2024 tennis | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo una prima giornata condizionata dalla pioggia, sarà una domenica ricchissima di partite nei tornei dialledi Parigi. Nel singolare maschile farà il suo esordio Matteo, che affronterà il beniamino di casa Arthur. Sarà una partita decisamente complicata visto che il francese ha appena vinto anche il torneo di Amburgo. Sicuramente il transalpino può essere anche considerato uno degli outsider per provare a spingersi molto avanti nel torneo. Dall’altra parte c’è invece unche ha fatto grande fatica nelle ultime settimane. Bisogna ricordare che l’azzurro ha battutoal primo turno del Roland Garros proprio sui campi in cui si disputano le. Il match tra Matteoe Arthursi giocherà come quinto match sul campo 14, il cuiinizierà alle ore 12:00.