Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 10:30 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA VIA DEI LAGHI, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATONI DEL VIVARO NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA RomaNINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA. IN ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E APPIA. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. L’EVENTO CHE INIZIA OGGI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A Roma E PER TUTTO IL Lazio. AD APRIRE LO SHOW, LA PARATA PER LE VIE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E LA PARTENZA ALLE ORE 20:00 DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO. DURANTE LA GIORNATA INVECE A FUMONE LE PROVE LIBERE, E POI SEI PROVE SPECIALI. SABATO 27 E DOMENICA 28 SI PROSEGUE INVECE NELLA ZONA DI FIUGGI E DEL FRUSINATE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 09:45 - INCIDENTE SULLA A24 ROMA-L’AQUILA, LE FILE TRA TOR CERVARA E VIALE TOGLIATTI VERSO IL CENTRO. IN ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E APPIA. VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 09. POSSIBILI INOLTRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO; RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITà PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA, FILE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE GRA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 09:15 - TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. POSSIBILI INOLTRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 08. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LA PONTINA: COD EPER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO POMEZIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 08. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO SULLA PONTINA, MA PER LAVORI, FILE TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE GRA. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. romadailynews
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