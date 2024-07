Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)26 LUGLIOORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA DEI LAGHI, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATONI DEL VIVARO NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRANINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA. IN ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E APPIA. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. L’EVENTO CHE INIZIA OGGI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI AE PER TUTTO IL. AD APRIRE LO SHOW, LA PARATA PER LE VIE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E LA PARTENZA ALLE ORE 20:00 DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO. DURANTE LA GIORNATA INVECE A FUMONE LE PROVE LIBERE, E POI SEI PROVE SPECIALI. SABATO 27 E DOMENICA 28 SI PROSEGUE INVECE NELLA ZONA DI FIUGGI E DEL FRUSINATE.