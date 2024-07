Tellini torna sull’area ex-Sacci | Continua a passare il tempo senza che nessuno faccia niente E’ necessario intervenire subito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio 2024 –ex-: “ilche. E’”. Il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolosul nodo della riqualificazione dell’area ex. “Nel mese di Marzo abbiamo appreso che il TAR ha accolto il ricorso di Marino Fa Mercato contro l’ordinanza contingibile ed urgente del Comune di Bibbiena con la quale gli veniva ordinato di ripulire l’area da rifiuti che gli organi di controllo avevano classificato come pericolosi – spiega- abbiamo letto il commento del sindaco di Bibbiena alla sentenza, il quale auspicava “che la proprietà a questo punto provveda velocemente al recupero dell’area che da troppi anni deturpa l’ingresso del Casentino”, ma sono passati alcuni mesi e non abbiamo visto nulla.