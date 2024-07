Napoli la conferenza stampa del capitano Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ildel, Giovanni Di, parla inda Castel di Sangro. Di seguito le sue parole. “Sono contento di poter parlare, non era per coraggio ma perché avevo vincoli, non potevo farlo prima. Ci sono stati momenti di nervosismo dopo una brutta annata. Ma quello che mi interessa in questo momento è che a bocce ferme la mia volontà è stata quella di voler restare a. E lo faccio con grande voglia ed entusiasmo“. Ancora voglia di“Chi mi ha convinto a restare? Coi miei compagni di squadra non ho mai avuto problemi, nemmeno con le persone che lavorano nel mondo del. Mi hanno accolto tutti bene. Sono stati due giorni già faticosi perché si lavora tanto ma sono nel posto giusto e dove voglio essere. Ho parlato varie volte con Conte, ma ci tengo a dire una cosa: lui come Manna e De Laurentiis ha svolto un ruolo importante”.