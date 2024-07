Mercato Lazio | cinque esuberi da piazzare e le situazioni Isaksen e Castelllanos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma 26 luglio 2024 – Marco Baroni chiede un esterno ma per accontentarlo sarà necessario vendere. È questa la nuova realtà delbiancoceleste, atteso ora al banco di prova delle cessioni di diversidopo aver operato un importante ringiovanimento della rosa. Luis Alberto e Felipe Anderson, rispettivamente classe 1992 e 1993, sono stati sostituiti da Tijjani Noslin e Loum Tchaouna, nati invece nel 1999 e nel 2003. Oltre a loro, anche gli ingaggi di Fisayo Dele-Bashiru, Gaetano Castrovilli e Nuno Tavares, puntano in questa direzione, per una rosa che oggi ha un'età media di circa 26 anni, tre in meno rispetto ai 29 della scorsa annata. Il processo però non può continuare senza prima passare dalle cessioni di alcuni