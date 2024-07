Ma Arnautovic adesso è davvero un problema per l’Inter? E perché?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024)torna protagonista dopo le vacanze estive post-Europei ma il futuro dell’austriaco in maglia Inter è ancora in bilico. Le esigenze economico-finanziarie della società si intrecciano con le richieste tecnico-tattiche dell’allenatore e le sue condizioni atletico-fisiche. Ecco come MILANO – Il calciomercato delè solo apparentemente fermo. Prima di definire un’entrata è necessario concludere un’uscita. Anzi, più di una. Il numero degli esuberi ancora nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi tocca ancora la doppia cifra. E presto verrà dimezzato. Chi non gode di una situazione favorevole è Marko, teoricamente in lista ma praticamente in esubero al pari di Joaquin Correa e degli altri attaccanti extra.? Proviamo ad analizzare il fascicolo che riguarda il 35enne austriaco per dettagliare meglio quanto sta succedendo al