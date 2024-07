La collezione adidas Samba OG Floral è rivolta a chi vuole indossare sneaker casual ed eleganti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) L'hype per lecontinua a crescere anche se alcuni sostengono che il carburante si stia esaurendo. Comunque sia, l'azienda tedesca di abbigliamento sportivo spera di riportarlo in auge con la nuovaOG. Da lontano, questesembrano identiche alle classiche colorazioni Core Black e Cloud White che personaggi molto famosi del calibro di Austin Butler e Benson Boone hanno indossato più volte. Presentano persino la stessa base in pelle morbida, le coperture in pelle scamosciata e i dettagli a strisce sulle parti laterali e mediane.