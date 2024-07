Fallout London è GRATIS | Come scaricarlo e installarlo

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 26 luglio 2024) Se siete ansiosi di esplorare le strade desolate e i misteri post-apocalittici della capitale britannica in, ecco una guida che trasforma l’installazione in un’avventura epica!scaricare e installarePrepariamoci all’Inizio di un Viaggio Storico: Accedete al vostro account GOG, il portale verso la Londra distrutta. Se non avete un account, è il momento perfetto per crearne uno – chi non ama un po’ di anticipazione? La mod non è un semplice aggiornamento ma un’espansione monumentale. Verificate di possedere la4 Game of the Year Edition sul vostro PC. Se avete l’update next-gen, preparatevi a un piccolo ritorno al passato. Avviate4 Game of the Year Edition, cambiate la lingua in inglese per evitare qualsiasi barriera linguistica che possa intralciare la vostra immersione e disattivate i salvataggi Cloud.