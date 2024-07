C’è chi ha detto no | le critiche della Commissaria Agcom Giomi

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 26 luglio 2024) In un coro abbastanza unanime di apprezzamento per la decisione dell’sull’equo compenso che Microsoft deve riconoscere alle testate del gruppo GEDI per i contenuti giornalistici che sono stati pubblicati sul motore di ricerca Bing, c’è anche chi – pur riconoscendo la portata storicadecisione – esprime delle riserve. LaElisa, infatti, ha votato in maniera contraria al resto del collegio sul caso in specie. La sua è una posizione che parte da presupposti significativi, soprattutto su alcuni principi collegati al regolamento dell’