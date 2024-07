Caterina Ferri a Buckingham Palace Sulle note dei grandi Maestri italiani Emozioni al cospetto dei Windsor

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cosa hanno in comune le regole e le formule matematiche con la musica e il canto e le esibizioni sul palcoscenico? "Sembrano due mondi inconciliabili, ma non lo sono. Hanno in comune la creatività, l’impegno e per certi versi anche la fantasia. È una sorta di connubio tra razionale e irrazionale",, versiliese, non ha alcun dubbio. Accompagna le parole con un sorriso disarmante. Insegna matematica e fisica al Liceo Artistico Statale “Stagio Stagi” e calca il palcoscenico anzi i palcoscenici da quando era piccola. Anzi piccolissima ha vinto il suo primo concorso canoro a tre anni e nello stesso anno si è esibita a Bologna alle selezioni dello Zecchino d’Oro acccompagnata da Mariele Ventre. "Vivo per il palcoscenico, non per me stessa, ma perché ogni volta spero di regalare agli spettatori, spero di creare con loro un rapporto di empatia".