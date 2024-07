Astronauti bloccati sulla Stazione spaziale internazionale dovevano rientrare a giugno | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – Doveva durare una settimana la missione prova di duedella Nasa, partiti all'inizio di. E invece dopo sette settimane Butch Wilmore e Sunita Williams sono ancora(Iss) e non si conosce la data ufficiale per il loro rientro. Questo dopo che la navetta Starliner ha avuto dei problemi durante il primo volo di prova con equipaggio. Questioni tecniche (propulsori difettosi e piccole perdite di elio) in gran parte risolte che non minacciano la missione, hanno riferito funzionari della Nasa e di Boeing, citati dal Guardian. Ma di fatto una data ufficiale per il ritorno a casa dei duenon è stata ancora annunciata. "Torneranno a casa quando saremo pronti", ha affermato Steve Stich dell'agenziaUsa.