Vimercate lo stupratore è il barista dell' ospedale Arrestato nel suo locale mentre serve il caffè

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Come tutti i giorni stavando ildietro al bancone del bar, quando ai suoi polsi sono scattate le manette. Per i carabinieri diè lui, Alessandro Gaudioso, 19 anni, loche il 13 luglio avrebbe rapinato e violentato una collega, la 35enne titolare di undel centro, all'apertura, alle 6.30 del mattino. L'arma sfoderata Le ha puntato una pistola alla tempia per costringerla a consegnare l'incasso, pochi spiccioli, una settantina di euro, e poi l'ha assalita. Per il giovane con un precedente per droga - da minorenne - si sono aperte le porte del carcere di Monza, dove si trova in custodia cautelare per ordine del gip. L'arresto è arrivato dopo 10 giorni di indagini serrate, alle quali ha dato un contributo decisivo anche la vittima.