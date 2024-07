Uniamoci e difendiamo la democrazia Biden passa il testimone a Harris | È tosta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Salvare laviene prima di ogni cosa, anche dell’ambizione personale. Per questo ho deciso dire la torcia a una nuova generazione”. È il messaggio lanciato alla nazione dal Presidente degli Stati Uniti, Joe, che in un discorso durato undici minuti dallo Studio Ovale ha spiegato le ragioni che lo hanno portato ad abbandonare la corsa presidenziale per il secondo mandato e a dare il suo sostegno ufficiale alla sua vice, Kamalaha detto di ritenere di aver fatto bene per meritare un secondo termine ma, ha spiegato, “ho deciso dire ila una nuova generazione, a voci fresche, sì, a voci più giovani. Questo è il modo migliore per unire la nostra nazione”.