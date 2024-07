Tramvia Prato-Peretola verifica sul campo di Giani e Bugetti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024)– Si concretizza il progetto dellaFirenze. Si è tenuto il sopralluogo del presidentee della sindacalungo i possibili percorsi che seguirà la navetta per collegare il capoluogo di Regione alla stazione centrale di. È proprio da quest’ultimo punto che stamani (25 luglio) è partita lasuldelle varie ipotesi progettuali, terminata al parcheggio del McDonald’s in zona Pecci. Sono questi infatti i punti fermi del percorso della nuova infrastruttura viaria che permetterà di velocizzare gli spostamenti tra le 2 città offrendo una valida alternativa all’auto. L’idea di spostare il capolinea dal Pecci alla stazione centrale è stata formulata dain campagna elettorale ed è stata subito accolta dal presidenteche si è messo immediatamente a lavoro per tradurla in realtà.