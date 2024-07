Temptation Island Luca e Gaia affrontano il falò La decisione definitiva

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)di mercoledì 24 luglio.richiede ildi confronto nella penultima puntata:accetta. Lafinale, mercoledì 24 luglio Filippo Bisciglia conduce la quinta puntata della nuova edizione del reality show.è in attesa di scoprire seaccetterà ildi confronto anticipato da lui richiesto.dopo essersi confrontata con le ragazze del villaggio accetta e raggiungein spiaggia. Leggi anche Diretta, mercoledì 24 luglio: colpi di scena nella quinta puntata Ecco cosa è emerso in direttainizia il discorso dichiarando: io e te siamo entrati con l’obiettivo di sfruttare questa occasione per ripartire da zero io il mio percorso l’ho proseguito con quell’obiettivo e non con altre intenzioni. Io ho capito”.