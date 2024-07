Stellantis cede maggioranza Comau al fondo One Equity Partners

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) IlOne(Oep) diventerà azionista didirimarrà un azionista di minoranza attivo. Lo spin off difa parte dell'accordo strategico siglato alla creazione dinel gennaio del 2021. Con la nuova proprietà,avrà accesso a fondi aggiuntivi che le consentiranno di rafforzare e ampliare le sue radici italiane e di accrescere le proprie competenze in diversi settori. Il presidente esecutivo Alessandro Nasi e il ceo Pietro Gorlier, manterranno le cariche come il resto del management L'operazione fa parte dell'accordo strategico stipulato durante la fusione tra le ex Fca e Groupe Psa nel gennaio 2021 da cui è nata. Le condizioni finanziarie dell'operazione privata non sono state divulgate. La chiusura della transazione è prevista entro la fine del 2024.