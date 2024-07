Spal il mercato si muove In casa biancazzurra arriva Igor Radrezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo oltre tre settimane di attesa, laha piazzato il primo colpo di. Si tratta di, centrocampista classe 1993, un innesto davvero niente male nel motore della squadra di mister Dossena. Il 31enne padovano ha firmato un contratto biennale col club biancazzurro, al quale si è legato fino al 30 giugno 2026.ha iniziato la propria carriera nelle giovanili del Padova – la squadra della sua città –, e proprio con la Primavera biancoscudata ha realizzato sette reti in 58 presenze che gli sono valse la chiamata in prima squadra e l’esordio in serie B nella stagione 2011-12. Complessivamente ha collezionato 320 presenze e messo a segno 18 gol in diverse squadre: Castiglione, Monza, Renate, Campodarsego e Crema fino a conquistare con la Reggiana la promozione in serie B nella stagione 2020-21.